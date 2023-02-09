Украинские спасатели уже приступили к работе в Турции: сильные фото с места трагедии
Источник:ГСЧС Украины
В Турции продолжают ликвидировать последствия жутких землетрясений, всколыхнувших страну. Украинские спасатели уже развернули палаточный городок на месте трагедии.
По состоянию на 9 февраля продолжают разбирать завалы. К счастью, под ними до сих пор находят живых. Некоторые из спасенных находились в ловушке более 60 часов.
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Украинские спасатели уже трудятся на месте трагедии. Они присоединились к разбору завалов. В ГСЧС Украины рассказали, что в Антакья провинции Хатай развернули палаточный городок.
Спасатели сводного отряда ГСЧС начали поисково-спасательные работы на определенном участке в провинции Хатай,
– говорится в сообщении.
Украинские спасатели начали работу в провинции Хатай / ГСЧС Украины
Украина пришлет гуманитарную помощь Турции
Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших в результате землетрясений. Президент подчеркнул, что Украина готова предоставить Турции всю необходимую помощь, чтобы преодолеть разрушительные последствия стихии.
Впоследствии Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции.