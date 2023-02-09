Украинские спасатели уже приступили к работе в Турции: сильные фото с места трагедии

В Турции продолжают ликвидировать последствия жутких землетрясений, всколыхнувших страну. Украинские спасатели уже развернули палаточный городок на месте трагедии.

По состоянию на 9 февраля продолжают разбирать завалы. К счастью, под ними до сих пор находят живых. Некоторые из спасенных находились в ловушке более 60 часов.

Обратите внимание Можно ли предсказать землетрясение в Украине и есть ли риск для наших АЭС: интервью с сейсмологом НАН

Украинские спасатели уже трудятся на месте трагедии. Они присоединились к разбору завалов. В ГСЧС Украины рассказали, что в Антакья провинции Хатай развернули палаточный городок.

Спасатели сводного отряда ГСЧС начали поисково-спасательные работы на определенном участке в провинции Хатай,

– говорится в сообщении.

Украинские спасатели начали работу в провинции Хатай / ГСЧС Украины

Украина пришлет гуманитарную помощь Турции

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на 9 февраля возросла до более чем 17 тысяч. Очевидно, что под завалами еще остаются живые люди. Спасательная операция продолжается и надежда на спасение есть.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших в результате землетрясений. Президент подчеркнул, что Украина готова предоставить Турции всю необходимую помощь, чтобы преодолеть разрушительные последствия стихии.

Впоследствии Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции.