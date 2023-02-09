Станом на 9 лютого продовжують розбирати завали. На щастя, під ними досі знаходять живих. Дехто з врятованих перебував у пастці понад 60 годин.

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Українські рятувальники вже працюють на місці трагедії. Вони долучилися до розбору завалів. У ДСНС України розповіли, що в Антакья провінції Хатай розгорнули наметове містечко.

Рятувальники зведеного загону ДСНС розпочали пошуково-рятувальні роботи на визначеній ділянці в провінції Хатай,

– мовиться у повідомленні.

Українські рятувальники розпочали роботу у провінції Хатай / ДСНС України

Важливо! Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії станом на 9 лютого зросла до понад 17 тисяч. Вочевидь, під завалами ще залишаються живі люди. Рятувальна операція триває, і надія на порятунок є.

Україна надішле гуманітарну допомогу Туреччині

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих внаслідок землетрусів. Президент наголосив, що Україна готова надати Туреччині усю необхідну допомогу, аби подолати руйнівні наслідки стихії.

Згодом Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині.