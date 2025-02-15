Посмотрим, –Зеленский ответил на заявление Келлога относительно Европы за столом переговоров

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что не видит Европу "физически" за столом переговоров по Украине. Президент Украины убежден, что наша страна должна иметь решающее мнение относительно участников переговоров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Будет ли Европа в переговорах по войне в Украине

Так, в ответ на слова Келлога об отсутствии Европы в переговорах по войне в Украине Владимир Зеленский сказал: "Посмотрим". Он подчеркнул, что война не в США и не в Евросоюзе, слава Богу. Но, к сожалению, война в Украине.

Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров,

– сказал президент.