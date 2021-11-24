Пособник оккупантов Аксенов пригласил пророссийского президента Болгарии в Крым

24 ноября 2021 , 03:01
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Источник:

"РИА Новости"

Оккупанты в Крыму настолько обрадовались, что президент Болгарии Румен Радев назвал полуостров российским, что решили его сразу туда пригласить.

Это мнение озвучил Сергей Аксенов, с 2014 года руководящий оккупационной российской администрацией в Крыму. Впрочем, сослался при этом на "инициативу болгарского сообщества".

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Аксенов пригласил в гости президента Болгарии, называвшего Крым российским

Сергей Аксенов, которого почему-то называют главой Крыма (по сути он возглавляет российскую оккупационную администрацию) пригласил посетить полуостров президента Болгарии Румена Радева.

Почему пригласил?

  • Потому что на днях Радев назвал Крым российским, причем несколько раз.
  • И это при том, что Болгария является частью НАТО и ЕС, которые не признаваои и не признают "присоединение" Крыма к России.

Как пригласил? 

  • Как Аксенов написал у себя в фейсбуке, у него была встреча с представителем "болгарского сообщества" Крыма, на которой обсуждали "высказывания президента Болгарии Румена Радева, повлекшие значительный международный резонанс".
  • Далее глава оккупационной администрации Крыма заявил, что поддерживает "инициативу болгарского сообщества" по приглашению Радева на полуостров. Мол, ему нужно убедиться, что "аннексии нет".

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Автор: Олесь Друкач