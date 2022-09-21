Россия пошла на эскалацию войны в Международный день мира, – посол Евросоюза

21 сентября 2022 , 12:29
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твиттер Матти Маасикаса

Президент россии владимир путин заявил о мобилизации, поддержке псевдореспублик и уже успел пригрозить ядерным оружием. ЕС, США и Великая Британия отреагировали на заявления главы кремля и поддержали Украину.

Украине нужен мир на собственных условиях уважения к ее суверенитету и территориальной целостности. Об этом сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

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Украина борется за мир в мире

Дипломат обратил внимание на то, что россия цинично прибегла к эскалации развязанной ею войны в Международный день мира.

ЕС продолжает поддерживать Украину до победы в войне, поскольку Украина борется и за наш мир,
– отметил Маасикас.

Что сказал путин в своем обращении

Глава кремля объявил о частичной мобилизации в россии и заявил о том, что признает результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Путин обосновывает это тем, что жители оккупированных территорий "нуждаются в защите".

Напомним, что оккупанты объявили "референдумы" с 23 по 27 сентября в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Как отреагировали в США и Великобритании на заявления путина

  • Посол США в Украине Бриджит Бринк сказала, что фейковые "референдумы" и мобилизация являются признаками слабости и провала россии. По ее словам, США никогда не признают претензий россии на якобы аннексированную украинскую территорию.
  • Посол Великой Британии Мелинда Симонс отметила, что путин до сих пор отказывается понять Украину. По ее словам, частичная мобилизация и фиктивные референдумы не изменяют этой существенной слабости.
  • Кроме того, бывший посол Великой Британии в россии Тони Брентон подчеркнул изданию Sky News, что частичная мобилизация путина является "достаточно значительной эскалацией" войны в Украине.

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Автор: Юлія Гаврилюк