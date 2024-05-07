Об этом рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что у России есть опыт подрыва собственных жилых домов и уничтожения своих граждан. Организовать очередную провокацию, по его мнению, кремлевской власти не будет сложно.

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Провокация в России

Политтехнолог считает, что российские власти могут планировать серьезные провокации в стране к празднованию 9 мая 2024 года. Это может произойти в местах, где большое скопление детей и взрослых.

Это весомая причина, ведь неизвестно, что там может случиться. Я не удивлюсь, если они пойдут на это, а потом скажут, что это "киевский режим". Это идеальная картинка (в представлении России – 24 Канал) и для своих, и для чужих,

– сказал Тизенгаузен.

Он предположил, что посол США уехала из России для того, чтобы намекнуть Кремлю, что американская разведка знает об их намерениях устроить беспорядки.

США намекает России, что они обо всем знают, поэтому не надо этого делать,

– отметил Борис Тизенгаузен.

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