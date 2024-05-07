Про це розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що у Росії є досвід підриву власних житлових будинків та знищення своїх громадян. Організувати чергову провокацію, на його думку, кремлівській владі не буде складно.

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Провокація у Росії

Політтехнолог вважає, що російська влада може планувати серйозні провокації у країні до святкувань на 9 травня 2024 року. Це може відбутись у місцях, де велике скупчення дітей та дорослих.

Це вагома причина, адже невідомо, що там може трапитись. Я не здивуюся, якщо вони підуть на це, а потім скажуть, що це "київський режим". Це ідеальна картинка (в уявленні Росії – 24 Канал) і для своїх, і для чужих,

– сказав Тизенгаузен.

Він припустив, що посол США поїхала з Росії для того, щоб натякнути Кремлю, що американська розвідка знає про їхні наміри влаштувати заворушення.

США натякає Росії, що вони про все знають, тому не треба цього робити,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

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