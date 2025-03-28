Я добровольно стану губернатором Москвы, – посол Украины язвительно ответил Путину

Василий Боднар, который представляет наше государство в Польше, иронично отреагировал на безумные идеи Путина. Российский диктатор вечером 28 марта выступил с рядом глупых заявлений относительно Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Контекст "Есть основания полагать, что мы их добьем": Путин выдал ряд циничных заявлений в отношении Украины

Как посол Украины ответил Путину

Напомним, Путин пробил дно, предложив предложить ввести в Украине временное управление под эгидой ООН. Хозяин Кремля сказал, что это нужно, чтобы провести выборы и выбрать "правительство, которому доверяют украинцы".

Украина – демократическое государство, когда закончится военное положение, мы сами проведем выборы. Если Россия начнет разваливаться, я соглашусь быть губернатором оккупированной Москвы, чтобы должным образом управлять этими территориями,

– пошутил посол.

Василий Боднар добавил: США поймут, что нельзя идти на уступки Путину. Ну а пока они боятся Третьей мировой и соглашаются с диктатором. И этим только приближают Третью мировую.

Взамен следует придерживаться трех принципиальных моментов – территориальная целостность Украины, ответственность России за войну и вклад в восстановление Украины.

Интересно! В США ответили Путину, что управление в Украине определяется ее конституцией и народом страны.

Риторика Кремля напоминает февраль 2022 года. Заявления Путина о власти неонацистов, его уверенность в военной победе над ВСУ и тот факт, что речь прозвучала на борту новой подводной лодки, отнюдь не способствуют миру. Более того, это является логическим продолжением "тренда" на демонстративное бряцание оружием. Ведь недавно Путин был в Курской области в военной форме – впервые с полномасштабного вторжения.