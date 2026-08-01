Глубокая воронка и выбитые окна: посольство Литвы пострадало в результате обстрела Киева
В результате российского обстрела Киева 1 августа было повреждено посольство Литвы. Ракета упала в нескольких метрах от дипломатического учреждения, в результате чего образовалась глубокая воронка,
К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Андрей Сибига.
Что известно о повреждениях литовского посольства?
Взрывная волна выбила несколько окон здания, повредила крышу и солнечные панели. На территории посольства также обнаружили обломки и воронки. Размер нанесенного ущерба пока оценивается.
Повреждения посольства Литвы в Киеве / Фото со страницы Сибиги
Российский террор не щадит никого и не учитывает никаких международныхнорм, в том числе и Венской конвенции. Остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны,
– подчеркнул Сибига.
Об инциденте высказался также президент Литвы Гитанас Науседа. "Это очередное напоминание о том, что российский террор не знает границ", – написал он .
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис показал последствия повреждения литовского посольства во время атаки на Киев.
Добавим, что именно Киев в очередной раз стал главной целью россиян во время атаки 1 августа. Впрочем, россияне наносили удары также по Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областям. Всего на Украину летело 27 баллистических ракет, сбить удалось лишь одну из них.
Владимир Зеленский подчеркнул, что это вызвано критическим дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot. Президент в очередной раз призвал партнеров должным образом отреагировать на вражеский обстрел. "Каждый пакет с противоракетной защитой спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам", – подчеркнул глава государства.
К сожалению, российская атака в ночь на 1 августа взяла жизни 9 человек в Киеве. Среди погибших – 22-летний сотрудник полиции. Известно также о пострадавших. Атака привела к значительным разрушениям – в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.