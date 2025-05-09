Посольство США предупредило о возможной воздушной атаке в течение следующих дней
- Посольство США в Киеве предупреждает о вероятной значительной воздушной атаке, которая может произойти в течение следующих нескольких дней.
- Посольство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
Посольство США в Киеве предупреждает о вероятной значительной воздушной атаке. По их информации, она может состояться в ближайшие дни.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство США.
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Посольство США предупредило об угрозе обстрелов
В посольстве США в Киеве заявили, что получили информацию о потенциально значительной воздушной атаке. Она может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней.
Поэтому, посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
Вместе с тем, следует отметить, что Россия – страна-агрессор. Оккупанты в любой момент могут нанести удар, поэтому важно постоянно прислушиваться к сигналам тревоги и реагировать на них.
К слову, оперативно о тревогах, угрозе ударных БПЛА или ракетной опасности для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
В посольстве гражданам порекомендовали:
- следить за обновлениями через местные СМИ,
- заранее определять ближайшие укрытия для безопасного пребывания,
- в случае воздушной тревоги немедленно направляться в убежище,
- следовать инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.
Ранее стало известно, что российские стратегические бомбардировщики перемещаются на авиабазу "Белая" в Иркутской области после атаки на "Энгельс-2". Так, у границы с Украиной по состоянию на 4 мая оставались 4 борта Ту-95МС и 2 борта Ту-160.
Когда Россия массированно атаковала Украину
Каждую ночь российская армия запускает по территории Украины десятки дронов-камикадзе. Однако страна-агрессор продолжает наносить массированные удары.
Так, Россия массированно атаковала Украину 24 апреля. Тогда оккупанты выпустили по территории Украины 215 воздушных целей, среди которых 145 дронов и 70 ракет различных типов.
Под массированным ударом оказался Киев. В столице зафиксировали едва ли не самые большие разрушения. Также разрушения зафиксировали на Харьковщине, Днепропетровщине, Житомирщине, Запорожье и Хмельницкой области.
Кроме того, в результате атаки было много погибших и пострадавших. Так, в столице погибло 12 человек. Еще более 90 – пострадали.