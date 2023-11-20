Есть прогресс: министр Эстонии оценил перспективу поставки Украине боеприпасов от ЕС

В начале 2023 года Евросоюз пообещал предоставить Украине 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Обещанные снаряды наше государство должно получить в марте следующего года. Однако сейчас все чаще раздаются заявления о том, что блок отстает от планов.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предположил, сможет ли ЕС поставить боеприпасы до марта 2024 года. Он отметил, что Украина уже сейчас нуждается в этих снарядах для сдерживания российских войск и контрнаступления ВСУ.

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Нет времени ждать

Глава МИД Эстонии рассказал, что на каждой встрече с министрами иностранных дел Европейского Союза ставит вопрос передачи 1 миллиона боеприпасов в повестку дня. Партнеры уже достигают определенного прогресса, но темпы этого процесса должны быть еще больше.

Я надеюсь, что до марта мы сможем выполнить то, что обещали,

– отметил Цахкна.

По его словам, Эстония фактически сделала свою часть работы в начале, потому что была одной из стран, инициировавших это соглашение о предоставлении боеприпасов.

"У Украины нет времени ждать до марта. Я очень надеюсь, что мы сможем доставить столько, сколько сможем, и Украина победит в войне", – добавил глава МИД Эстонии.

Что о передаче снарядов говорят в Германии

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз не сможет выполнить план поставки снарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, вряд ли ЕС успеет передать обещанные боеприпасы Украине в указанный срок. К тому же он заметил, была ли эта цифра "реалистичной".

Мы должны исходить из того, что 1 миллион (боеприпасов – 24 Канал) не будет достигнут,

– подчеркнул Писториус.

Для того чтобы Вооруженные Силы Украины вовремя получили снаряды нужно расширить и ускорить производство.

В ЕС верят, что смогут передать снаряды в срок

В то же время, в Еврокомиссии уверены, что ЕС сможет выполнить план и Украина получит артиллерийские боеприпасы в указанный срок.

Европейская оборонная промышленность передает большое количество боеприпасов на экспорт и могла бы изменить свой приоритет,

– добавил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Он также отреагировал на слухи, что ЕС не сможет выполнить свое обещание. Боррель заявил, что это не "нехватка производственных мощностей". Проблема в том, что около 40% продукции европейского ОПК экспортируется в третьи страны.

Возможно, нам нужно попытаться перевести это производство на приоритетное, а сейчас это Украина. Давайте посмотрим, это была бы настоящая перемена,

– сказал Боррель.

С февраля 2023 года Европейский Союз нарастил свои промышленные мощности по производству боеприпасов на 20 – 30%, подчеркнул еврокомиссар по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон. Теперь за год ЕС может произвести миллион снарядов.