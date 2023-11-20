Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна припустив, чи зможе ЄС поставити боєприпаси до березня 2024 року. Він зауважив, що Україна вже зараз потребує цих снарядів для стримання російських військ й контрнаступу ЗСУ.

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Немає часу чекати

Очільник МЗС Естонії розповів, що на кожній зустрічі з міністрами закордонних справ Європейського Союзу ставить питання передачі 1 мільйона боєприпасів на порядок денний. Партнери вже досягають певного прогресу, але темпи цього процесу повинні бути ще більші.

Я сподіваюся, що до березня ми зможемо виконати те, що обіцяли,

– зазначив Цахкна.

За його словами, Естонія фактично зробила свою частину роботи на початку, тому що була однією з країн, які ініціювали цю угоду про надання боєприпасів.

"Україна не має часу чекати до березня. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо доставити стільки, скільки зможемо, і Україна переможе у війні", – додав очільник МЗС Естонії.

Зверніть увагу! Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз не зможе виконати план постачання снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Що про передачу снарядів кажуть в Німеччині

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що навряд чи ЄС встигне передати обіцяні боєприпаси для України в зазначений термін. До того ж він зауважив, чи була ця цифра "реалістичною".

Ми повинні виходити з того, що 1 мільйон (боєприпасів – 24 Канал) не буде досягнуто,

– наголосив Пісторіус.

Для того, щоб Збройні Сили України вчасно отримали снаряди треба розширити та прискорити виробництво.

У ЄС вірять, що зможуть передати снаряди вчасно

Водночас у Єврокомісії впевнені, що ЄС зможе виконати план й Україна отримає артилерійські боєприпаси у зазначений термін.

Європейська оборонна промисловість передає дуже багато боєприпасів на експорт і могла б змінити свій пріоритет,

– додав Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Він також відреагував на чутки про те, що ЄС не зможе виконати свою обіцянку. Боррель заявив, що це не "брак виробничих потужностей". Проблема в тому, що близько 40% продукції європейського ОПК експортується в треті країни.

Можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне, а зараз це Україна. Давайте подивимось, це була б справжня зміна,

– сказав Боррель.

З лютого 2023 року Європейський Союз наростив свої промислові потужності з виробництва боєприпасів на 20 – 30%, наголосив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Тьєррі Бретон. Тепер за рік ЄС може виготовити мільйон снарядів.