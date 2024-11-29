Сырский поручил провести совещание с главами ОВА по поставкам дронов

По поручению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, состоялось очередное координационное совещание с представителями ОВА. На встрече обсудили вопросы синхронизации действий местных органов власти для поддержки подразделений Вооруженных Сил.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Одним из основных пунктов обсуждения стала поставка БпЛА для боевых подразделений Сил обороны.

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Что обсуждали на встрече с представителями ОВА

По указанию Главнокомандующего ВСУ состоялось очередное координационное совещание с представителями областных военных администраций.

Эта встреча, которая состоялась в формате видео-конференции, была посвящена обсуждению синхронизации действий местных органов власти по поддержке подразделений ВСУ.

В частности, в ходе совещания обсуждались возможности поставки боевым подразделениям Сил обороны Украины широкого спектра БпЛА,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что такие меры позволяют оперативно и эффективно реагировать на насущные потребности подразделений на наиболее сложных участках фронта.

К слову, в Финляндии будет построен завод для производства беспилотников для Украины и ЕС. Массовое производство планируют начать уже в следующем году.