Почти середина обучения: Свитан предположил, когда персонал сможет обслуживать F-16

Украина с нетерпением ждет истребители F-16. По предположениям аналитиков первую партию самолетов могут передать уже к концу 2023 года. Однако сейчас в этом технически нет смысла.

Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, когда в Украину можно будет привезти американские истребители F-16.

Важно Будет неожиданностью для россиян: как можно надежно оберегать F-16 в Украине

Когда будут готовы пилоты и инженерно-технический состав

До конца 2023 года нет смысла перебрасывать в Украину самолеты F-16. Ведь истребитель не сможет выполнять задачи без техников, инженеров и пилотов. В таком случае перебрасывание самолетов без персонала и пилотов, конечно, абсурдно.

Это правильный подход,

– заметил Свитан.

Летчик-инструктор отметил, стоит подождать, когда пилоты и персонал, который будет обслуживать самолеты, завершит обучение и вернется в Украину.

Летают давно. Можно говорить, что лётный состав примерно на середине подготовки. Еще пару месяцев и у нас будут пилоты с полным допуском ко всем видам боевой подготовки на F-16,

– сказал Свитан.

К этому времени уже будет готово основное количество инженерно-технического состава, который будет осуществлять предполетную, межполетную и послеполетную подготовку, а также работы в технико-инженерных частях, ремонт на наших базах.

Полное обслуживание самолетов будет преимущественно происходить на авиазаводах производителей, а в Украине технический состав сможет проводить те виды подготовки, которые необходимы для выполнения боевых задач.

Каким будет наступление в 2024 году

По мнению военного эксперта, F-16 появятся в Украине ближе к марту. Тогда американские истребители будут крайне необходимы, ведь начнется новый этап наступательных действий ВСУ.

Судя по информации от военного руководства Украины, весеннее наступление будет отличаться от того, что было в 2023 году. Вероятно, ВСУ будут осуществлять атаки на глубокий тыл врага дальнобойными средствами поражения,

– добавил Свитан.

Авиация может наносить удары по глубокому тылу противника и уничтожать логистику россиян. Боевой радиус самолета составляет от 500 до 1000 километров.

Военный эксперт предположил, что 2024 год будет более результативным по количеству уничтоженной техники, личного состава и, конечно, освобожденной территории.

Снабжение F-16 в Украине