Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він пояснив, коли в Україну можна буде привезти американські винищувачі F-16.

Важливо Буде несподіванкою для росіян: як можна надійно оберігати F-16 в Україні

Коли будуть готові пілоти та інженерно-технічний склад

До кінця 2023 року немає сенсу перекидати в Україну літаки F-16. Адже винищувач не зможе виконувати завдання без техніків, інженерів та пілотів. У такому разі перекидання літаків без персоналу й пілотів, звісно, абсурдне.

Це правильний підхід,

– зауважив Світан.

Льотчик-інструктор зазначив, варто почекати, коли пілоти та персонал, який обслуговуватиме літаки, завершить навчання та повернеться в Україну.

Літають давно. Можна говорити, що льотний склад приблизно на середині підготовки. Ще пару місяців і в нас будуть пілоти з повним допуском до всіх видів бойової підготовки на F-16,

– мовив Світан.

До цього часу вже буде готова основна кількість інженерно-технічного складу, який здійснюватиме передпольотну, міжпольотну та післяпольотну підготовку, а також певні роботи в техніко-інженерних частинах, ремонт на наших базах.

Повне обслуговування літаків переважно відбуватиметься на авіазаводах виробників, а в Україні технічний склад зможе проводити ті види підготовки, які необхідні для виконання бойових завдань.

Яким буде наступ у 2024 році

На думку військового експерта, F-16 з'являться в Україні ближче до березня. Тоді американські винищувачі будуть вкрай необхідні, адже розпочинатиметься новий етап наступальних дій ЗСУ.

Судячи з інформації від військового керівництва України, весняний наступ відрізнятиметься від того, що був у 2023 році. Ймовірно, ЗСУ здійснюватимуть атаки на глибокий тил ворога далекобійними засобами ураження,

– додав Світан.

Авіація може завдавати удари по глибокому тилу противника та знищувати логістику росіян. Бойовий радіус літака становить від 500 до 1000 кілометрів.

Військовий експерт припустив, що 2024 рік буде більш результативний за кількістю знищеної техніки, особового складу й, звісно, звільненої території.

Постачання F-16 в Україну