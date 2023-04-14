Скрыть это будет невозможно, – политолог о возможном снабжении России оружия от Китая
Американская разведка сообщила, что Китай одобрил предоставление России летального оружия. Между странами было подписано соглашение 23 февраля этого года.
Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Загородний – политолог. По его словам, Китай может таким образом дразнить США.
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Угроза развертывания мировой войны
Тарас Загородний объяснил, что о решении Китая точно станет известно всем.
Китай можно подозревать во всем, но то, что они не идиоты – это точно,
– подчеркнул он.
По его мнению, как только китайское оружие появится в России, украинская сторона сразу поймет это и почувствует на поле боя.
"Это означает расширение войны до уровня мировой, чего не хотят США и о чем четко и ясно предупреждали Китай", – подчеркнул политолог.
Впрочем, не стоит отвергать мнение о том, что Китай все же начал сотрудничество с Россией.
Тарас Загородний рассказал, будет ли поставлять Китай России оружие: смотрите видео
Решится ли Китай
Тарас Загородний объяснил, что нюанс может заключаться в сроках выполнения договоренностей.
Они могут дразнить в том числе США и Россию, но реально ничего могут не сделать, потому что их ситуация, которая есть, в принципе устраивает,
– убежден он.
По его словам, Китай, конечно, хочет, чтобы Россия одержала победу над Украиной, потому что это открыло бы ему путь к оккупации Тайваня. Впрочем, неизвестно, решится ли китайская власть на такой риск сейчас.
Ситуация вокруг Китая и Тайваня: последние новости
- КНР 10 апреля начала трехдневные военные учения вокруг Тайваня. Вооруженные силы Китая имитировали высокоточные удары по "ключевым целям" во второй день учений.
- Кроме того, Министерство обороны Тайваня заявило, что китайские военные учатся, как брать остров в окружение.
- В США заявили, что готовы отправить войска в Тайвань, если Китай все же предпримет попытки вторжения.