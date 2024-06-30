Украина и США скоординировали дальнейшие шаги в поставке Patriot, – Кулеба

Киев и Вашингтон объединил усилия для усиления противовоздушной обороны Украины. Дмитрий Кулеба встретился с помощником Блинкена. Главной темой разговора стала поставка Patriot.

Российские воздушные атаки продолжают наносить огромный ущерб Украине. Так, последний ракетный удар по Вольнянску унес жизни семерых человек и повредил объект критической инфраструктуры.

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ПВО для Украины

29 июня в хорватском Дубровнике глава МИД Украины встретился с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

Чиновники обсудили вопрос поставки Украине дополнительных систем Patriot.

Мы положительно отметили достигнутый прогресс и скоординировали дальнейшие шаги в этом направлении,

– подчеркнул Кулеба.

Также темой для дискуссии стали совместные усилия по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов. Кроме того, на повестке дня был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне и ожидания от него.

Глава МИД поблагодарил США за последние важные решения, а именно – разрешение Киеву бить по военным целям в России, предоставление Украине приоритета в поставке снарядов для противовоздушной обороны, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины.

Напомним, что США решили изменить приоритеты поставок вооружений иностранным государствам. Теперь Украина первая в очереди за ракетами для систем ПВО Patriot и NASAMS.

Ряд стран согласились передать нашей стране дополнительные "петриоты". По сообщению СМИ, США ведут переговоры с Израилем относительно передаче Украине 8 ЗРК.