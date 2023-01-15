Танки Challenger 2 – первая ласточка, а поставки Leopard будут в 2 этапа, – полковник ВСУ

Великая Британия официально заявила о передаче Украине танков Challenger 2. Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине роту "Leopard 2". Поставки этой техники будут проходить в два этапа.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он считает, что Германия не сможет отказать Польше в поставках танков Украине, особенно после заявления Великой Британии.

Важно Предоставить готовые уже 5 стран, – Кулеба объяснил, сколько танков Leopard хочет получить Украину

По его словам, есть всего было 5 "линеек" танков четвертого поколения:

Challenger 2

американские Abrams

израильские Merkava

южно-корейские K2

и немецкие Leopard-2

Их было произведено несколько тысяч единиц в более чем 10 странах Европы. И, как минимум, половина из этих стран уже готовы передавать Украине и "Леопарды", но нужно официальное разрешение Германии, как производителя,

– заявил Свитан.

Он заметил, что все будет происходить в два этапа:

По его словам, изначально немецкое правительство разрешит передачу танков Leopard по другим странам – Польше, Финляндии и другим.

"А потом уже, может быть, и сама Германия напрямую передаст Украине танки или "по схеме выдавливания" – к, например, Испании будут поставлены танки Leopard-2 А2, а она передаст Украине Leopard-2 А5 или А6", – объяснил Свитан.

Итак, процесс пошел. Challenger 2 – это первая ласточка. Это тяжелые танки из первой "линейки", за ней, думаю, мы получим все необходимое просимое вооружение,

– считает полковник ВСУ.

Свитан рассказал о поставках оружия и ситуации на фронте: видео



Снабжение танков Украине: основное