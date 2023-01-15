Танки Challenger 2 – первая ласточка, а поставки Leopard будут в 2 этапа, – полковник ВСУ
Великая Британия официально заявила о передаче Украине танков Challenger 2. Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине роту "Leopard 2". Поставки этой техники будут проходить в два этапа.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он считает, что Германия не сможет отказать Польше в поставках танков Украине, особенно после заявления Великой Британии.
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По его словам, есть всего было 5 "линеек" танков четвертого поколения:
- Challenger 2
- американские Abrams
- израильские Merkava
- южно-корейские K2
- и немецкие Leopard-2
Их было произведено несколько тысяч единиц в более чем 10 странах Европы. И, как минимум, половина из этих стран уже готовы передавать Украине и "Леопарды", но нужно официальное разрешение Германии, как производителя,
– заявил Свитан.
Он заметил, что все будет происходить в два этапа:
- По его словам, изначально немецкое правительство разрешит передачу танков Leopard по другим странам – Польше, Финляндии и другим.
- "А потом уже, может быть, и сама Германия напрямую передаст Украине танки или "по схеме выдавливания" – к, например, Испании будут поставлены танки Leopard-2 А2, а она передаст Украине Leopard-2 А5 или А6", – объяснил Свитан.
Итак, процесс пошел. Challenger 2 – это первая ласточка. Это тяжелые танки из первой "линейки", за ней, думаю, мы получим все необходимое просимое вооружение,
– считает полковник ВСУ.
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Снабжение танков Украине: основное
- Премьер Риши Сунак заявил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставление танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем Владимир Зеленский поблагодарил британского премьера за важные решения.
- В ходе встречи с Владимиром Зеленским 11 января Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту "Leopard 2". Однако известно, что Берлин должен дать "зеленый свет" на реэкспорт оружия германского производства.
- Финляндия также сообщила, что может предоставить Украине танки Leopard 2, но в координации с другими странами. Президент страны подчеркнул, что количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку они граничат с Россией и еще не являются государством-членом НАТО.
- И Чехия готовит к передаче Украине новую партию танков, в том числе Т-72. На одном из них лично расписался премьер-министр страны Петр Фиал.
- Глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт недавно сказала, что немецкое правительство пока не принял решение по передаче нам Leopard. Она заявила, что Германия не намерена делать "односторонние шаги" в вопросах поставки оружия.