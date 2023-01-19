Это не совсем правильная позиция, – Зеленский об условиях Шольца о передаче танков

Олаф Шольц назвал условия поставок танков Украине. Однако Владимир Зеленский заявил, что это не слишком правильная позиция.

Во время Украинского завтрака в Давосе Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время военные действия замедлились. И вопрос не только в погодных условиях, но и в мощности на поле боя – Украина ожидает увеличения военной помощи от партнеров. Об этом пишет 24 Канал.

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Украина не может выезжать только на мотивированности военных

Президент подчеркнул, что есть конкретные вещи, от которых зависит стойкость Украины на поле боя. И именно этого сейчас ждет украинская сторона от международных партнеров.

Мы говорили много раз, десятки раз, сотни раз цифрами, которые говорили о том или ином дефиците того или иного миллиметра, того или иного оружия, которое конкретно влияло на прочность наших людей. Мы не можем выезжать только на мотивированности и морали, нет. Это просто слова, просто риторика,

– сказал президент.

Зеленский отреагировал на условия Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сначала США должны предоставить нашему государству танки Abrams, а затем он даст "зеленый свет" на Leopard. Зеленский назвал эту позицию не очень правильно.

Есть такие моменты, когда не нужно сомневаться. Или не нужно сравниваться. Если ты говоришь, например, я дам танки, если кто-то другой также даст танки. Я мощный в Европе, если кто-то вне Европы тоже поможет. Мне кажется, что это не очень правильно,

– сказал президент Украины.

Он сравнил такую позицию с ситуацией, при которой украинские военные защищали бы только какую-то группу общества, к которой они принадлежат. В Украине более 100 национальностей, но все украинцы – граждане одного государства несмотря на то, у кого какие этнические корни.

При этом украинцы защищают не только себя, но и европейские ценности. Поэтому Зеленский подчеркнул, что сегментированной помощи или избирательности для укрепления нашей армии быть не может.

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