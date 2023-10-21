Данилов спрогнозировал эффект от новых поставок ATACMS: у россиян подгорит

Украина продолжит получать ракеты ATACMS, пока не освободит все свои территории. Конечно, не понравиться этот факт может только для России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что вопрос поставки ракет ATACMS является ключевым в переговорах президентов Украины и США. В частности, он подтвердил заявление главы МИД Дмитрия Кулебы, что США будут осуществлять поставки дальнобойных ракет ATACMS на постоянной основе.

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Это не первое и не последнее получение нами ракет ATACMS. У нас есть договоренность с нашими партнерами, которые мы используем исключительно по территории нашей страны, которая на сегодняшний день временно оккупирована террористами,

– отметил Данилов.

Он выразил благодарность нашему президенту – Владимиру Зеленскому за то, что он напрямую занимается этим вопросом.

Поставки не прекратятся

Что касается технических характеристик, Данилов объяснил, что не может говорить, на какое расстояние они будут отправляться.

Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим нашу территорию. К этому времени поставки оружия не остановятся,

– подчеркнул Данилов.

Главное о передаче ATACMS Украине

Британские разведчики убеждены, что наличие ракет ATACMS и недавняя атака по российским аэродромам заставит страну-агрессора передислоцировать свои оперативные базы и узлы управления дальше линии фронт.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты ATACMS.

В США существуют 4 основные модификации ракет ATACMS, отличающиеся как типом боевой части, так и массой и дальностью поражения. Какие из них может получать Украина – читайте в материале 24 канала.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала