Приоритет для нас: США планируют в ближайшие месяцы начать поставки F-16 в Украину

В США заявили, что поставки в Украину истребителей F-16 является приоритетом для Вашингтона. В Госдепе США заявили, что планируют начать поставки самолетов в Украину в ближайшие месяцы.

Соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет 24 Канал. Он напомнил, что президент США Джо Байден четко дал понять, что Америка начнет обучение украинских военных пилотированию F-16 и будет работать с союзниками и партнерами по предоставлению F-16 Украине.

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США планируют работать с партнерами по передаче Украине F-16

Представитель Госдепартамента заявил, что у него нет информации, когда и от каких стран Украина получит истребители. Однако он подчеркнул, что передача F-16 Украине является приоритетом для США.

И мы начнем реализовывать это (передачу самолетов – 24 Канал) в ближайшие месяцы,

– отметил Миллер.

Он также напомнил, что США четко дали понять Украине, что, как и остальные партнеры, не поддерживают атаки за пределами украинских границ, то есть по территории России.

"Но я считаю важным напомнить всем, что, конечно, именно Россия начала эту войну. Именно Россия продолжает совершать нападения на гражданских украинцев. И именно Россия обстреливает школы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры", – заявил он.

Спикер Госдепа США добавил, что "именно Украина должна решать, как она хочет проводить свои военные операции, но именно Россия является агрессором в этой войне".

Что известно о передаче F-16 Украине