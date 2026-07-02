"Поставки средств ПВО для Украины – это первоочередной вопрос": Зеленский отреагировал на удар по Киеву

Владимир Зеленский заявил, что поставки средств ПВО для Украины являются абсолютно первоочередным и критически важным вопросом. По его словам, особое значение имеет производство противоракетного оружия.

Об этом президент Украины заявил в четверг, 2 июля.

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Как Зеленский отреагировал на российскую атаку?

Владимир Зеленский прокомментировал массированный ночной удар по Киеву.

Президент сообщил, что в городе зафиксированы повреждения более чем в 20 местах – в основном это обычные жилые дома, также разрушениям подверглись станция скорой помощи, научный институт, отель, предприятия.

Всего во время ночной атаки Россия применила более 70 ракет различных типов, почти половина из которых – баллистические, а также почти 500 ударных дронов, среди которых были реактивные "Шахеды". Зеленский отметил, что украинские защитники неба сбили значительную часть средств воздушного нападения, однако избежать всех попаданий не удалось.

Поставки ПВО для Украины – это абсолютно первоочередной и критически важный вопрос. Важно, чтобы поступали взносы в программу PURL: это то, что напрямую способствует спасению людей. Каждая наша двусторонняя договоренность с партнерами о ПВО действительно помогает. Благодарен всем лидерам, которые помогают,

– сказал глава государства.