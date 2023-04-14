Это не стечение обстоятельств, – военный эксперт предположил, зачем министр обороны Китая едет в Россию

В "слитых" данных США сообщалось, что Китай всерьез рассматривал предложение поставлять оружие России. На самом деле, такие поставки могут уже происходить, иначе как бы Россия могла возобновить изготовление ракет, о котором говорит Генштаб ВСУ.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. В Офисе Президента Украины ранее сообщили, что в российском оружии сейчас находят все большее число китайских компонентов.

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Китай может поставлять товары двойного назначения

Мусиенко рассказал, что, возможно, кое-чем Китай уже пересек так называемые красные линии. Когда мы говорим о поставках оружия, то подразумеваем снаряды, боеприпасы, ракеты и т.д. Однако Китай может поставлять России товары двойного назначения.

Россия под санкциями, у нее иссякли ресурсы, они уменьшили производство ракет, теперь это дефицит, а здесь украинский Генштаб говорит о том, что осенью могут быть обстрелы, потому что Россия увеличивает производство ракет. Я думаю, что они нашли лазейку, откуда можно закупать компоненты, которые были в дефиците,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Кроме того, в Офисе Президента Украины уже говорят, что в российском оружии находят все больше китайских компонентов. Россия действует синхронно с Китаем. Недаром синхронно с китайскими учениями вблизи Тайваня, Россия решила проверить тихоокеанский флот на предмет защиты Курильских островов.

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Китай хочет видеть, как Россия будет защищать его территории

Очевидно, что проверка тихоокеанского флота – это Китай хочет видеть, как Россия будет защищать будущие китайские территории, в частности, от японцев. Это не совпадение. Это формирование китайско-российской дружбы. Министр обороны Китая – один из авторов оборонного сотрудничества с Москвой, именно поэтому он находится под санкциями.

"Позиция Запада в отношении Китая также будет трансформироваться и меняться, потому что как бы нам ни хотелось выдать желаемое за действительное и сказать, что Китай повлияет на Россию, и она завершит агрессию, этого не будет. Было очень много заявлений, но почему-то война не прекращается", - отметил военный эксперт.

Китаю не нужно, чтобы Россия победила и исправила свой имидж. Однако Китаю не нужно, чтобы Россия потерпела поражение. Нынешняя ситуация Пекин полностью устраивает, потому что конкуренция Китаю не нужна. Западу же следует изменить свою риторику, потому что слова "Си должно повлиять на Путина" не дают никакокого толка.

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