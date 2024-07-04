Китай и Россия совместно разрабатывают дроны: Зеленский ответил, соврал ли ему Си Цзиньпин

На полях саммита мира президент Зеленский заявил, что имел телефонный разговор с лидером Китая, во время которого тот пообещал не поставлять оружие России. Глава государства ответил, сдержал ли Си Цзиньпин свое слово.

На днях Bloomberg написал о том, что российские и китайские компании совместно разрабатывают ударный дрон – аналог иранского "Шахеда". У Зеленского поинтересовались, означает ли это, что Си соврал ему.

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Сдержал ли свое слово Си

По словам главы государства, в Украине пока нет доказательств того, что китайские товары двойного назначения или оружие, или чипы для дронов используются на поле боя.

У нас нет стопроцентных доказательств, что оружие Китая попадает в Россию. И сам лидер КНР уверял меня, что он не будет этого делать,

– подчеркнул политик.

В то же время он подчеркнул, что в российских дронах есть китайские детали. Более того, к сожалению, не только китайские. Они поступают из некоторых европейских стран. И с этим можно бороться, считает президент.

Он убежден, что если бы Си Цзиньпин не хотел, чтобы китайские элементы попадали в Россию, этого не происходило бы.

Что касается информации о совместном производстве Россией и КНР ударного дрона, то Зеленский подтвердил, что читал этот материал.

Я не могу оценивать то, что говорил Си. Я с ним говорил напрямую. Он сказал, что не будет поставлять оружие,

– ответил президент.

Зеленский подчеркнул, что в случае, если Пекин разрабатывает совместное с Россией оружие, которое будет использоваться на территории Украины, или для поддержки войны, то США и Европа должны накладывать на Китай санкции и работать в этом направлении.