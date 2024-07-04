На днях Bloomberg написав про те, що російські та китайські компанії спільно розробляють ударний дрон – аналог іранського "Шахеду". У Зеленського поцікавилися, чи означає це, що Сі збрехав йому.

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Чи дотримав свого слова Сі

За словами глави держави, в України наразі немає доказів того, що китайські товари подвійного призначення чи то зброя, чи то чіпи для дронів використовуються на полі бою.

У нас немає стовідсоткових доказів, що зброя Китаю потрапляє до Росії. І сам лідер КНР запевняв мене, що він не буде цього робити,

– наголосив політик.

Водночас він підкреслив, що у російських дронах є китайські деталі. Ба більше, на жаль, не лише китайські. Вони надходять з деяких європейських країн. І з цим можна боротися, вважає президент.

Він переконаний, що якби Сі Цзіньпін не хотів, аби китайські елементи потрапляли до Росії, цього не відбувалося б.

Що ж до інформації про спільне виробництво Росією і КНР ударного дрону, то Зеленський підтвердив, що читав цей матеріал.

Я не можу оцінювати те, що говорив Сі. Я з ним говорив напряму. Він сказав, що не буде постачати зброю,

– відповів президент.

Зеленський підкреслив, що у разі, якщо Пекін розробляє спільну з Росією зброю, яка буде використовуватися на території України, або для підтримки війни, то США і Європа мають накладати на Китай санкції і працювати у цьому напрямку.