Кто сейчас поставляет России оружие: эксперт сказал, причастна ли к этому Северная Корея

У России все меньше боеприпасов и вооружения для ведения войны против Украины. В то же время Северная Корея могла быть одним из возможных поставщиков для Кремля оружия.

Очевидно, российско-северокорейское сотрудничество было проблемным. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

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Эксперт отметил, что говорят, что Северная Корея раньше была готова поставлять вооружение России, но для Кремля есть проблемы.

Они не договорились то ли о цене, то ли северные корейцы потребовали слишком большую сумму за свое устаревшее вооружение. Современное они, конечно же, не продадут – им самим нужно, но некоторое "старье" могли продать или предложить продать России,

– объяснил обозреватель.

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По его мнению, вероятно, по предложенной КНДР цене в Москве все эти вооружения и боеприпасы не захотели покупать или не смогли.

"Россия ни на какие другие внешние источники поставок вооружений рассчитывать не может, ее репутация настолько подорвана войной против Украины, что ничего никто с ней, по крайней мере в военной отрасли, не хочет иметь, даже китайцы. Но северные корейцы еще могут передумать", – резюмировал Федоров.

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