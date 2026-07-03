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24 Канал Главные новости Пострадал мост, подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе и другие объекты противника
3 июля, 17:51
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Пострадал мост, подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе и другие объекты противника

София Рожик

В ночь на 3 июля в рамках мер по снижению наступательного потенциала России Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского в оккупированном Крыму.

Этот объект используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Также были поражены станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.