Пострадал мост, подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе и другие объекты противника

В ночь на 3 июля в рамках мер по снижению наступательного потенциала России Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского в оккупированном Крыму.

Этот объект используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Также были поражены станция радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.