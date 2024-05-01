Сообщения о заминировании нескольких ОВА в Украине: взрывчатку не обнаружили
По Украине писали о минировании нескольких областных военных администраций. Так, анонимные сообщения поступили в Виннице, Сумах, Ровно.
Сейчас оттуда эвакуировали работников, а спецслужбы начали осмотр. Отметим, что сообщения о фейковых заминированиях часто поступают в украинские структуры – или же госорганы, учебные заведения или ТРЦ.
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Минирование ОВА
Винницкая, Сумская и Ровненская ОВА 1 мая получили анонимные сообщения о минировании помещений администрации и областного совета.
Сейчас в соответствии с протоколом происходит эвакуация работников. Соответствующие службы начали обследование помещения. О результатах обследования сообщу позже,
– написал Сергей Борзов, председатель Винницкой ОВА.
Так, уже в 15:55 в ОВА заявили, что информация о минировании не подтвердилась.
Люди возвращаются на свои рабочие места. Спасибо полиции и спасателям за оперативность,
– отметил Борзов.
Добавим, что сообщения о минировании играют на руку врагу, ведь они буквально парализуют работу структур.
Фейковые заминирования в Украине
- 21 ноября в Одессе сообщили о массовых "минированиях" учебных заведений. Сообщалось о 8 таких случаях – речь шла обо всех школах города. В департаменте образования и науки заявили, что на их электронный адрес поступило сообщение от "российского террориста".
- 5 октября в Киевской области заминировали учебные заведения. На электронные адреса учебных заведений поступили письма с информацией об угрозе. Всех работников и школьников эвакуировали. Информация не подтвердилась.
- 4 сентября в Киевской городской военной администрации сообщили о минировании всех торговых центров в столице. В то же время в тот же день поступали сообщения о взрывных устройствах в школах Киева. Вызов был ложным.