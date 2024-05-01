Сообщения о заминировании нескольких ОВА в Украине: взрывчатку не обнаружили

По Украине писали о минировании нескольких областных военных администраций. Так, анонимные сообщения поступили в Виннице, Сумах, Ровно.

Сейчас оттуда эвакуировали работников, а спецслужбы начали осмотр. Отметим, что сообщения о фейковых заминированиях часто поступают в украинские структуры – или же госорганы, учебные заведения или ТРЦ.

Смотрите также Ярмо или визитная карточка Киева: снесут ли бывшую "Арку дружбы народов" и можно ли ее еще переосмыслить

Минирование ОВА

Винницкая, Сумская и Ровненская ОВА 1 мая получили анонимные сообщения о минировании помещений администрации и областного совета.

Сейчас в соответствии с протоколом происходит эвакуация работников. Соответствующие службы начали обследование помещения. О результатах обследования сообщу позже,

– написал Сергей Борзов, председатель Винницкой ОВА.

В то же время заявления о минировании тех или иных объектов не означают, что внутри действительно может быть взрывное устройство. Чаще всего это фейковые заминирования, однако для безопасности, всех работников и посетителей должны эвакуировать, а спецслужбы должны провести осмотр.

Так, уже в 15:55 в ОВА заявили, что информация о минировании не подтвердилась.

Люди возвращаются на свои рабочие места. Спасибо полиции и спасателям за оперативность,

– отметил Борзов.

Добавим, что сообщения о минировании играют на руку врагу, ведь они буквально парализуют работу структур.

Фейковые заминирования в Украине