"Благодари, что тебе не ввалил": "слуга" Камельчук снова распустил кулаки на политика

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук снова попал в скандал. На этот раз он едва не подрался с экс-министром социальной политики Павлом Розенко.

Камельчук так эмоционально отреагировал на заявление Розенко о повышении тарифов. Их потасовка случилась в прямом эфире одного из украинских телеканалов 16 июля.

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Сверхэмоциальная перепалка Камельчука и Розенко: детали

При обсуждении тарифов на газ Розенко отметил, что команда президента Владимира Зеленского не сдержала обещания о снижении цен. Экс-чиновник подчеркнул: стоимость газа для потребителей за последний год выросла втрое. После этих слов Розенко Камельчук разозлился.



Слова Розенко о повышении тарифов изрядно разозлили Камельчука / Скриншот 24 канала

"Какое в три раза? Павел, алло, Вы с неба упали?" – подчеркнул нардеп.

Затем он подошел к экс-министру и между ними началась потасовка. Розенко схватил Камельчука за локоть, а тот сильно толкнул его в кресло. Их остановили нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и ведущий шоу.



Камельчук поднял руку на Розенко, но к применению силы не дошло / Скриншот 24 канала

В итоге Розенко пожаловался, что Камельчук ведет себя агрессивно. Он подчеркнул: "когда нечего сказать – начинается психоз".

Благодари, что я тебе не ввалил,

– ответил на это Камельчук и ушел из студии.



Успокоили страсти политиков нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и ведущий шоу / Скриншот 24 канала

Какими еще скандалами отмечался Камельчук

В декабря 2020 года он заявил, что "не доверяет ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19".

Камельчук впоследствии попытался объяснить свое высказывание. Правда, нардеп не исключил заявления о "вымышленном коронавирусе", а наоборот отметил, что во всем виновата ВОЗ.

Уже в январе 2021 года депутат рассказал, что вакцинация против COVID-19 приносит смерти. А препараты, которые вводят людям, содержат давно известные вредоносные ингридиенты.

В июне на заседании ПАСЕ Камельчук выдал, что паспорта вакцинации могут угрожать правам человека. И вообще такие документы никаких проблем с COVID-19 не решат.

Кроме коронавирусных заявлений, депутат также скандалил с активистами. В частности, в конце мая он обозвал своих собеседников "быдлотой". А причиной спора стала неправильная парковка его жены.