Почти 800 оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 2 апреля

2 апреля 2024, 07:42
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает воевать в Украине, поэтому ВСУ активно уничтожают личный состав и технику врага. Только за последние сутки оккупанты потеряли 780 солдат.

С 24 февраля 2022 года у врагов потери составляют 443 660 бойцов. Однако их количество может быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

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Потери врага

  • личного состава – 443 660 (+780);
  • танков – 6998 (+12);
  • боевых бронированных машин – 13 350 (+29);
  • артиллерийских систем – 11 112 (+30);
  • РСЗВ – 1023 (+0);
  • средств ПВО – 744 (+0);
  • самолетов – 347 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 779 (+22);
  • крылатых ракет – 2 058 (+1),
  • кораблей /катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14 783 (+31);
  • специальной техники – 1832 (+6).


Потери врага по состоянию на 2 апреля 2024 года

 

ВСУ уничтожили колонну россиян под Авдеевкой

  • 30 марта ВСУ отбили механизированную вражескую атаку численностью в батальон. Это первая такая атака России с октября 2023 года, когда враги начали операцию по захвату Авдеевки.
  • Наши военные 25 бригады уничтожили большую танковую колонну россиян. Так, ВСУ уничтожили 12 российских танков, 8 БМП.
  • Бой состоялся на трассе от оккупированного Тоненького до села Уманское на Авдеевском направлении.
Автор: Діана Квасневська