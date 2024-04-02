Почти 800 оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 2 апреля

Россия продолжает воевать в Украине, поэтому ВСУ активно уничтожают личный состав и технику врага. Только за последние сутки оккупанты потеряли 780 солдат.

С 24 февраля 2022 года у врагов потери составляют 443 660 бойцов. Однако их количество может быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

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Потери врага

личного состава – 443 660 (+780);

танков – 6998 (+12);

боевых бронированных машин – 13 350 (+29);

артиллерийских систем – 11 112 (+30);

РСЗВ – 1023 (+0);

средств ПВО – 744 (+0);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 779 (+22);

крылатых ракет – 2 058 (+1),

кораблей /катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14 783 (+31);

специальной техники – 1832 (+6).



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