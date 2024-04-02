Почти 800 оккупантов и более 100 единиц техники: потери врага на 2 апреля
2 апреля 2024, 07:42Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает воевать в Украине, поэтому ВСУ активно уничтожают личный состав и технику врага. Только за последние сутки оккупанты потеряли 780 солдат.
С 24 февраля 2022 года у врагов потери составляют 443 660 бойцов. Однако их количество может быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.
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Потери врага
- личного состава – 443 660 (+780);
- танков – 6998 (+12);
- боевых бронированных машин – 13 350 (+29);
- артиллерийских систем – 11 112 (+30);
- РСЗВ – 1023 (+0);
- средств ПВО – 744 (+0);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 779 (+22);
- крылатых ракет – 2 058 (+1),
- кораблей /катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 783 (+31);
- специальной техники – 1832 (+6).
Потери врага по состоянию на 2 апреля 2024 года
ВСУ уничтожили колонну россиян под Авдеевкой
- 30 марта ВСУ отбили механизированную вражескую атаку численностью в батальон. Это первая такая атака России с октября 2023 года, когда враги начали операцию по захвату Авдеевки.
- Наши военные 25 бригады уничтожили большую танковую колонну россиян. Так, ВСУ уничтожили 12 российских танков, 8 БМП.
- Бой состоялся на трассе от оккупированного Тоненького до села Уманское на Авдеевском направлении.