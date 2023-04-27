Вернулись 5 тысяч, в том числе с ранеными, – Романова назвала приблизительные цифры потерь "Вагнера"
Террористы так называемой ЧВК "Вагнера" понесли катастрофические потери в войне против Украины. Значительная часть из них была уничтожена на Бахмутском направлении.
Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, в рядах ЧВК "Вагнера" находилось около 50 тысяч наемников. Большинство из них уже уничтожены.
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Какие потери у ЧВК "Вагнера"
Как отметила Романова, только около 5 тысяч вагнеровцев вернулись на свободу в Россию. В основном это ампутанты без рук или ног. Что любопытно, наемников с другими ранениями практически нет.
Не видела среди вагнеровцев ослепших, контуженных или парализованных, которые не могут передвигаться. Таких раненых нет и не будет. Их добивали,
– отметила Романова.
Романова рассказала о приблизительных потерях ЧВК "Вагнера": смотрите видео
По ее данным, сейчас около 10 тысяч вагнеровцев воюют на Бахмутском направлении. Также где-то 1 – 2 тысячи оккупантов из этого ЧВК находятся в плену. А еще около 100 – 200 человек успешно бежали в Россию.
Поэтому, судя по всему, ЧВК "Вагнера" понесла катастрофические потери на войне в Украине. На "концерт Кобзона" уже отправились около 30 тысяч наемников.
Пригожин предлагал остановить войну
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин считает, что России пора поставить точку в войне против Украины. По его мнению, было бы неплохо объявить, что удалось добиться всех результатов, которые Россия планировала.
- Однако он не предлагает покинуть временно оккупированные территории Украины. А наоборот – "намертво там закрепиться".
- Украина активно готовится к контрнаступлению. Однако, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, информация о времени и месте этой операции закрыта.