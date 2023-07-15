ВСУ ликвидировали окупантов в лесополосе под Бахмутом: Сырский поделился мощным видео
15 июля 2023, 23:54Читати новину українською
Источник:Александр Сырский
Украинские герои наносят оккупантам мощные потери. В частности, очень "жарко" оккупантам на Бахмутском направлении.
Александр Сырский показал, как на Бахмутском направлении работает реактивная артиллерия 22-й ОМБр. Она делала "жаркий день" для оккупантов, обнаруженных в лесополосе.
Обратите внимание Отряды "Шторм-Z" получили на орехи в районе Марьинки, – Силы обороны
Бахмутское направление. Работает реактивная артиллерия 22-й ОМБр. Аэроразведка обнаружила россиян в лесополосе. Залповым огнем из БМ-21 "Град" враг был уничтожен,
– говорится в сообщении.
Как ВСУ выжигают врага: смотрите видео
Потери врага – детали
- Воины ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 15 июля Генштаб ВСУ сообщил, что отправить на концерт к Кобзону удалось 237 180 окупантов. Кроме того, "минуснуть" удалось немало вражеского оружия и техники.
- В течение дня 16 июля движение "Атеш" отчиталось об успехах в Херсонской области. В частности, удалось ликвидировать 6 окупантов и 2 грузовика.
- У российских оккупантов нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины. Украинские защитники и защитницы освободят все города и села. Контрнаступление ВСУ продолжается. Сообщают, что воины сменили тактику.