Удар по логистике противника: ВСУ уничтожили три моста на Донбассе и военные объекты в Подмосковье

Украинские военные нанесли серию успешных ударов по ключевым логистическим маршрутам и командным пунктам российской армии. Это существенно затруднит врагу переброску техники, боеприпасов и личного состава на фронт, а также нарушит систему связи оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие объекты противника на ВОТ и в России поразили Силы обороны 28 и 29 июня?

В течение 28 и в ночь на 29 июня Силы обороны Украины нанесли масштабные удары по важным военным объектам российской армии. Главная цель атаки – подорвать военно-экономический потенциал и разрушить логистику оккупантов.

Украинские военные атаковали автомобильный мост вблизи Новоазовска в Донецкой области и два железнодорожных моста в Луганской области. Именно по этим путям россияне перебрасывали оружие, боеприпасы и живую силу на передовую. Кроме того, в районе Новосветловки в Луганской области наши бойцы уничтожили вражеский склад снабжения. Точные потери противника в настоящее время уточняются.

Под прицел ВСУ попали и центры управления вражескими беспилотниками. Силы обороны поразили их вблизи Гуляйполя в Запорожской области, возле Бахмута в Донецкой области и в районе Тьоткиного в Курской области России. В то же время возле Великой Новоселки украинские бойцы разгромили пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также дополнительный анализ подтвердил успешные удары защитников по территории России, которые произошли еще 26 июня. В селе Миняево Московской области украинские силы поразили два объекта военной связи оккупантов. В результате одно здание полностью разрушено, а другое получило серьезные повреждения.

Напомним, 20 июня Генштаб ВСУ сообщил о поражении моста через Генический пролив во временно оккупированной Херсонской области, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" в районе населенного пункта Долинское и пунктов управления БПЛА россиян.

Днем ранее стало известно, что украинские военные нанесли удар по железнодорожным мостам оккупантов в районах Роздольного и Владиславовки во временно оккупированном Крыму. Также Силы обороны поразили район сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Северскодонецка в Луганской области и склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе.