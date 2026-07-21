- личного состава – около 1 431 900 (+1 370) человек;
- танков – 12 161 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 978 (+7);
- артиллерийских систем – 46 435 (+92);
- РСЗО – 1 955 (+2);
- средств ПВО – 1 513 (+2);
- самолетов – 438 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 420 290 (+1 865);
- наземных робототехнических комплексов – 1 970 (+5);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 123 347 (+453);
- специальной техники – 4 441 (+8);
- крылатых ракет – 4 933 (+0).
Потери России в войне по состоянию на 21 июля / Инфографика Генштаба
Каких значительных потерь понесла Россия за последнее время?
Напомним, ночью 20 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов России. В частности, были поражены радиолокационные станции "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста-2Е2" и "Гамма-С1М", зенитный комплекс "Тор-М2", пункты управления беспилотниками, районы сосредоточения оккупантов, а также железнодорожный мост через Кальмиус, который россияне использовали для переброски войск и техники. По данным Генштаба, удары направлены на нарушение логистики, систем ПВО и управления войсками противника.
Кроме того, в ночь на 19 июля Силы обороны Украины также уничтожили немало российских объектов. Под удар попали два танкера в Черном море, плавучий кран в Азовском море, зенитный ракетный комплекс "Бук" в Запорожской области и автомобильный мост в Донецкой области, который оккупанты использовали для переброски войск и техники.