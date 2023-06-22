Более 600 оккупантов и 21 артсистема: впечатляющие потери России по состоянию на 22 июня

Силы обороны проводят оборонительные и наступательные операции, во время которых уничтожают армию России. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 650 оккупантов.

По состоянию на утро 22 июня, общие боевые потери России уже составляют 222 650 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, а также не содержат информацию о раненых захватчиках.

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Следует обратить внимание, что только за сутки украинские воины уничтожили еще 7 вражеских танков, а также 21 артиллерийскую систему. За прошедшие сутки на Запорожском направлении наши воины сбили вражеский Ми-24 и обезвредили еще одну систему ПВО россиян.

Потери русской армии в Украине

Личного состава – 222 650 (+650)

танков – 4013 (+7),

боевых бронированных машин – 7783 (+12),

артиллерийских систем – 3941 (+21),

РСЗО – 617 (+2),

средств ПВО – 376 (+1),

самолетов – 314,

вертолетов – 307 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),

крылатых ракет – 1214,

кораблей – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11),

специальной техники – 539.

Потери врага по состоянию на 22 июня 2023 года / Фото Генштаб ВСУ

Что известно о потерях россиян