Более 600 оккупантов и 21 артсистема: впечатляющие потери России по состоянию на 22 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны проводят оборонительные и наступательные операции, во время которых уничтожают армию России. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 650 оккупантов.
По состоянию на утро 22 июня, общие боевые потери России уже составляют 222 650 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, а также не содержат информацию о раненых захватчиках.
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Следует обратить внимание, что только за сутки украинские воины уничтожили еще 7 вражеских танков, а также 21 артиллерийскую систему. За прошедшие сутки на Запорожском направлении наши воины сбили вражеский Ми-24 и обезвредили еще одну систему ПВО россиян.
Потери русской армии в Украине
- Личного состава – 222 650 (+650)
- танков – 4013 (+7),
- боевых бронированных машин – 7783 (+12),
- артиллерийских систем – 3941 (+21),
- РСЗО – 617 (+2),
- средств ПВО – 376 (+1),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 307 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3438 (+10),
- крылатых ракет – 1214,
- кораблей – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6678 (+11),
- специальной техники – 539.
Что известно о потерях россиян
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 20 июня сообщил, что украинским войскам удалось продвинуться на Таврическом направлении.
- По его словам, только в течение суток потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот. Отметим, что численность роты в большинстве армий мира составляет 80 – 250 военнослужащих.
- Кроме того, украинские бойцы обезвредили 46 единиц военной техники противника
- По данным Минобороны, Силы обороны Украины за 16 месяцев полномасштабной войны уничтожили 120 – 130 танковых батальонов российских захватчиков.
- Также в разведке Минобороны Британии недавно информировали, что потери России во время контрнаступления ВСУ самые большие с момента жестоких боев за Бахмут в марте 2023 года.