За сутки "минунули" еще полтысячи оккупантов: потери врага по состоянию на 26 декабря
26 декабря 2022, 08:50Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия несет колоссальные потери в войне против Украины. ВСУ уничтожают врага, оттесняя противника все дальше, чтобы освободить каждый метр украинской земли. За вчера российская армия потеряла 550 солдат.
Общие боевые потери России на 26 декабря составляют 102 600 военных. Противник также бешеными темпами теряет и технику. Заметим, что данные неокончательны из-за высокой интенсивности боев.
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Кстати, наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Потери в технике
- танков – 3016 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 6017 (+7) единиц,
- артиллерийских систем – 1996 (+5) единиц,
- РСЗО – 418 (+0) единиц,
- средства ПВО – 212 (+0) единиц,
- самолетов – 283 (+0) единиц,
- вертолетов – 267 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),
- крылатые ракеты – 653 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12) единиц,
- специальная техника – 178 (+0).
Потери оккупантов на 26 декабря / Инфографика Генштаба
Последние новости о потерях врага
- 25 декабря стало известно, что в Украине ликвидирован начальник российских шпионов Евгений Швалев.
- Также недавно ВСУ сообщили о ликвидации двух капитанов российской армии: Владимира Дегтяренко и Степана Полетаева.
- В Херсонской области украинские военные поразили штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров. Ранены до 70 захватчиков.