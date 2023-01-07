Еще почти 500 оккупантов отправились за кораблем: потери врага по состоянию на 7 января
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные снова сократили численность армии России. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 490 оккупантов.
Общие боевые потери России по состоянию на 7 января составляют 110 740 военных. Заметим, что настоящая статистика утрат противника в личном составе может отличаться. Это связано с тем, что крайне сложно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий.
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Потери русской армии в технике
- танков – 3066 (+2);
- боевых бронированных машин – 6125 (+1);
- артиллерийских систем – 2062 (+3);
- РСЗО – 431 (+0);
- средств ПВО – 217 (+2);
- самолетов – 285 (+0);
- вертолетов – 272 (+0);
- крылатых ракет – 723;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
- кораблей/катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4798 (+1);
- специальной техники – 182 (+0).
Актуальные потери врага по состоянию на 7 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Ситуация на фронте может осложниться
Руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко высказал предположение о том, какой будет ситуация на фронте. Он считает, что оккупанты стремятся истощать силы ВСУ. Для этого они могут создать новые ловушки в виде той, которая была в Бахмуте.
По его словам, в дальнейшем будет наблюдаться такая активность со стороны России:
- дополнительная мобилизация еще определенного количества солдат;
- продолжение создания батальонно-тактических групп;
- слаживание их; что касается оружия, то им будут обеспечивать тех, на кого хватит;
- после этого большое количество новеньких мобилизованных будут просто бросать в атаку.
Мусиенко отметил, что россияне упрямы в своем безумии. И хоть их действия сложно считать эффективными, но их это не останавливает. В частности, следует помнить о нескольких важных моментах:
- они замедляют наступательные действия ВСУ;
- хотя мобилизованных и бросают цинично на верную смерть, они хоть как-то, но влияют на ситуацию на поле боя;
- кроме того, Россия делает ставки на атаки дронами и ракетами.