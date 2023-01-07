Еще почти 500 оккупантов отправились за кораблем: потери врага по состоянию на 7 января

7 января 2023, 07:47
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные снова сократили численность армии России. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 490 оккупантов.

Общие боевые потери России по состоянию на 7 января составляют 110 740 военных. Заметим, что настоящая статистика утрат противника в личном составе может отличаться. Это связано с тем, что крайне сложно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери русской армии в технике

  • танков – 3066 (+2);
  • боевых бронированных машин – 6125 (+1);
  • артиллерийских систем – 2062 (+3);
  • РСЗО – 431 (+0);
  • средств ПВО – 217 (+2);
  • самолетов – 285 (+0);
  • вертолетов – 272 (+0);
  • крылатых ракет – 723;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
  • кораблей/катеров – 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4798 (+1);
  • специальной техники – 182 (+0).


Актуальные потери врага по состоянию на 7 января / Инфографика Генштаба ВСУ​

Ситуация на фронте может осложниться

Руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко высказал предположение о том, какой будет ситуация на фронте. Он считает, что оккупанты стремятся истощать силы ВСУ. Для этого они могут создать новые ловушки в виде той, которая была в Бахмуте.

По его словам, в дальнейшем будет наблюдаться такая активность со стороны России:

  • дополнительная мобилизация еще определенного количества солдат;
  • продолжение создания батальонно-тактических групп;
  • слаживание их; что касается оружия, то им будут обеспечивать тех, на кого хватит;
  • после этого большое количество новеньких мобилизованных будут просто бросать в атаку.

Мусиенко отметил, что россияне упрямы в своем безумии. И хоть их действия сложно считать эффективными, но их это не останавливает. В частности, следует помнить о нескольких важных моментах:

  • они замедляют наступательные действия ВСУ;
  • хотя мобилизованных и бросают цинично на верную смерть, они хоть как-то, но влияют на ситуацию на поле боя;
  • кроме того, Россия делает ставки на атаки дронами и ракетами.
Автор: Михайло Гема