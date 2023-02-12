За последние 2 недели Россия могла понести наибольшие потери в войне, – разведка Британии

В последние 2 недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Каждый день россияне теряют более полутысячи военных.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 12 февраля. Британские разведчики указывают на ежедневные сведения Генштаба ВСУ относительно потерь среди российских военных.

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Средний показатель потерь России составляет 824 жертв в день

Британцы отмечают, что не могут проверить украинскую методологию подсчета потерь России. Однако в разведке Британии указывают, что тенденции, иллюстрирующие данные Генштаба ВСУ, вероятно, точны.

Сообщается, что средний показатель потерь России за последние 7 дней составил 824 жертв в день. Это в четыре раза больше, чем в июне – июле 2022 года, когда шли ожесточенные бои в Луганской области.

Авторы обзора подчеркивают, что Украина также продолжает страдать от высокого уровня оттока личного состава.

Британская разведка считает, что рост российских потерь, вероятно, связан с рядом факторов. Среди них – нехватка подготовленных кадров, координации и ресурсов по всему фронту.

Разведчики подчеркивают, что эти факторы видны на примере боев за Угледар и Бахмут.

Россия использует тактику "расходных войск"

Почётный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман обратил внимание, что Россия разработала тактику использования своих солдат как дешевый ресурс.

Эта тактика предполагает движение оккупантов против украинских линий под действием наркотиков и дулом автоматов с мизерными шансами выжить. Тактика ценой человеческих жизней позволяет россиянам обнаруживать позиции украинских военных.

В то же время Фридман отмечает, что тактика может оказаться бездейственной в долгосрочной перспективе, поскольку Россия рискует потерять свой потенциал.

Соответствующие действия оккупантов фиксировались на разных участках фронта. В последние месяцы Россия прибегала к этой тактике под Бахмутом, Соледаром и Угледаром, где наступала большим количеством живой силы.