Еще 660 оккупантов превратили в перегной: свежие потери врага по состоянию на 19 мая

Уже около 15 месяцев украинские защитники и защитницы героически уничтожают российских захватчиков. Потери врага превысили 200 тысяч. И это только среди личного состава.

За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 660 оккупантов. Кроме того, разбили российскую технику.

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Потери страны-агрессора

С начала полномасштабной войны России против Украины страна-террорист уже потеряла:

личного состава – 201 760 (+660),

танков – 3777 (+4),

боевых бронированных машин – 7377 (+4),

артиллерийских систем – 3210 (+12),

РСЗО – 564 (+1),

средств ПВО – 319 (+1),

самолетов –308 (+0),

вертолетов – 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10),

крылатых ракет – 1011 (+21),

кораблей /катеров –18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10),

специальной техники – 419 (+1).

Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

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Сколько российских дронов и ракет сбили этой ночью

Обратите внимание! Потери России уже превысили численность населения 15 государств-членов ООН.

Заметим, что ночью 19 мая российские террористы в очередной раз атаковали Украину. В общей сложности захватчики выпустили 22 дрона-камикадзе "Шахед" и 6 "Калибров".

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что наши воины уничтожили 16 вражеских беспилотников и три крылатых ракеты оккупантов.