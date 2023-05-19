Еще 660 оккупантов превратили в перегной: свежие потери врага по состоянию на 19 мая
Уже около 15 месяцев украинские защитники и защитницы героически уничтожают российских захватчиков. Потери врага превысили 200 тысяч. И это только среди личного состава.
За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 660 оккупантов. Кроме того, разбили российскую технику.
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Потери страны-агрессора
С начала полномасштабной войны России против Украины страна-террорист уже потеряла:
- личного состава – 201 760 (+660),
- танков – 3777 (+4),
- боевых бронированных машин – 7377 (+4),
- артиллерийских систем – 3210 (+12),
- РСЗО – 564 (+1),
- средств ПВО – 319 (+1),
- самолетов –308 (+0),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2769 (+10),
- крылатых ракет – 1011 (+21),
- кораблей /катеров –18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6083 (+10),
- специальной техники – 419 (+1).
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Обратите внимание! Потери России уже превысили численность населения 15 государств-членов ООН.
Сколько российских дронов и ракет сбили этой ночью
Заметим, что ночью 19 мая российские террористы в очередной раз атаковали Украину. В общей сложности захватчики выпустили 22 дрона-камикадзе "Шахед" и 6 "Калибров".
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что наши воины уничтожили 16 вражеских беспилотников и три крылатых ракеты оккупантов.