"Ослепили врага": Железная бригада уничтожила дорогостоящий комплекс "Муром-М"

Украинские защитники и защитницы уже уничтожили десятки тысяч российской техники. Недавно потери врага пополнил комплекс "Муром-М"

Российский комплекс видеотепловизионного наблюдения уничтожили воины Железной бригады. Защитники показали соответствующие кадры.

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Защитники уничтожили "Муром-М"

В бригаде рассказали, что аэроразведка гаубического артдивизиона (командир дивизии "Росомаха") и реактивного артдивизиона (командир дивизии "Стугна") обнаружила вражеский комплекс "Муром-М". Далее наши реактивники уничтожили его дроном-камикадзе типа FPV.

"Муром-М" – это мощная аппаратура для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Оптика позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 километров, а тепловизор может в темноте обнаружить автомобиль за 8 километров и людей за 4 километра. Но тут дорогостоящей рашистской аппаратуре наступил капец,

– подчеркнули в Железной бригаде.

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Как украинский дрон уничтожает российский "Муром-М": смотрите видео

Потери России по состоянию на утро 16 мая

Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 520 российских захватчиков. Заметим, что потери агрессора могут быть еще больше, но из-за высокой интенсивности боевых действий точное количество подсчитать невозможно.

За более чем 14 месяцев полномасштабной войны украинские защитники и защитницы уже уничтожили: