1 апреля, 07:44
Ликвидировано более 1 500 оккупантов и 160 единиц техники: потери врага на 1 апреля
Основні тези
- По данным Генштаба ВСУ, 1 апреля 2025 года российская армия потеряла 1 540 бойцов и 160 единиц техники.
- Общие потери России с начала полномасштабного вторжения включают около 916 770 человек личного состава.
Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки было враг потерял еще 1 540 бойцов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 1 апреля 2025 года
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- Личного состава – около 916 770 (+1 540),
- танков – 10 505 (+9),
- боевых бронированных машин – 21 856 (+37),
- артиллерийских систем – 25 552 (+15),
- РСЗВ – 1 347 (+0),
- средств ПВО – 1 123 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 31 462 (+46),
- крылатых ракет – 3 123 (+2),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 42 646 (+53),
- специальной техники – 3 787 (+0).
Потери врага на 1 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, 31 марта стало известно о ликвидации офицера Черноморского флота России Константина Чистякова. Известно, что ранее его обвиняли в изнасиловании школьницы.