Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ликвидировано более 1 500 оккупантов и 160 единиц техники: потери врага на 1 апреля
1 апреля, 07:44
1

Ликвидировано более 1 500 оккупантов и 160 единиц техники: потери врага на 1 апреля

Ярослав Погончук
Основні тези
  • По данным Генштаба ВСУ, 1 апреля 2025 года российская армия потеряла 1 540 бойцов и 160 единиц техники.
  • Общие потери России с начала полномасштабного вторжения включают около 916 770 человек личного состава.

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки было враг потерял еще 1 540 бойцов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Силы обороны успешно отбили штурм россиян под Волчанском

Потери врага на 1 апреля 2025 года

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • Личного состава – около 916 770 (+1 540),
  • танков – 10 505 (+9),
  • боевых бронированных машин – 21 856 (+37),
  • артиллерийских систем – 25 552 (+15),
  • РСЗВ – 1 347 (+0),
  • средств ПВО – 1 123 (+0),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 31 462 (+46),
  • крылатых ракет – 3 123 (+2),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 42 646 (+53),
  • специальной техники – 3 787 (+0).

Потери врага на 1 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, 31 марта стало известно о ликвидации офицера Черноморского флота России Константина Чистякова. Известно, что ранее его обвиняли в изнасиловании школьницы.