Минус более 1200 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 1 июня

Силы обороны продолжают наносить врагу ощутимые потери. Так, за сутки ВСУ ликвидировали еще 1230 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Интересно Сколько военных нужно терять России ежедневно, чтобы почувствовать настоящие проблемы

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 988 560 (+1230) человек,

танков – 10 872 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 22 656 (+4),

артиллерийских систем – 28 527 (+52),

РСЗВ – 1401 (+1),

средства ПВО – 1 173 (+0),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 366 (+151),

крылатые ракеты – 3 268 (+3),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 50 325 (+127),

специальная техника – 3 903 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее украинские бойцы уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" на Востоке, нанеся оккупантам ущерб на 25 миллионов долларов. ЗРК малой дальности "Тор-М2" предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны, прикрытия важных военных объектов и наземных войск.