Еще 300 оккупантов и 19 танков: потери врага по состоянию на 5 сентября
Украинские военные уничтожают российских оккупантов, которые принесли на нашу землю войну. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 300 захватчиков.
Всего Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 49 800 захватчиков из россии. 4 сентября больше всего бойцов и техники враг лишился на Донецком направлении.
Актуально ВСУ успешно отбросили врага у Бахмутского, Зайцева, Соледара и на Авдеевском направлении
Потери врага в технике по состоянию на утро 5 сентября
- Танков – 2 068 единиц (+19 за прошедшие сутки);
- боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);
- артиллерийских систем – 1157 единиц (+10);
- РСЗО – 294 единиц;
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 236 единиц;
- вертолетов – 206 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);
- крылатых ракет – 205 единиц (+2);
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц (+10);
- специальной техники – 107 единиц (+1).
Потери россиян на войне против Украины / Инфографика Генштаба
Заметим, что подсчеты вражеских потерь не окончательны из-за интенсивности боевых действий.
ВСУ уничтожают врага на Юге
Украинские военные держат под огненным контролем все переправы через реки Днепр и Ингулец, поэтому россиянам от этого совсем не радостно. На юге продолжаются преимущественно позиционные бои. ВСУ пытаются ударами на расстоянии поразить систему управления вражескими войсками и их логистическое обеспечение.
4 сентября хорошо отработала украинская авиация. В частности, наши пилоты нанесли 21 удар по позициям россиян. Потери врага на Юге составляют:
- 104 военных;
- 6 танков;
- 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;
- 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
- беспилотный разведчик "Элерон-10".
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