Украинские воины "задвухсотили" еще 780 оккупантов: потери врага по состоянию на 9 ноября
9 ноября 2022 , 09:18Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Численность "второй армии мира" резко сокращается благодаря нашим защитникам. С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 77 950 своих солдат.
Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 780 человек. Также в оккупантов уменьшилось техники.
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Потери врага по состоянию на 9 ноября
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 ноября ориентировочно составили 77 950 человек личного состава.
Потери техники врага:
- танков – 2 801 единица (+15 в сутки) ;
- боевых бронированных машин – 5 666 единиц (+12);
- артиллерийские системы – 1 802 единицы (+11);
- РСЗО – 393 единицы (+2);
- средства ПВО – 205 единиц (+2);
- самолеты – 278 единиц;
- вертолеты – 260 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 483 единицы;
- крылатые ракеты – 399 единиц;
- корабли / катера – 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4 227 (+11);
- специальная техника – 159.
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Потери врага по состоянию на утро 9 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
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