Более 700 оккупантов, танки, артсистемы и ПВО: колоссальные потери врага на 1 апреля

1 апреля 2024, 07:49
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери в личном составе и технике. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 710 оккупантов.

С начала года российская армия также потеряла тысячи единиц различной техники и оружия. Ее стоимость достигает сотен миллионов долларов, однако одной из крупнейших потерь крейсер "Москва", стоимость которого примерно оценивают в 750 миллионов долларов.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 442 880 (+710) человек,
  • танков – 6 986 (+20),
  • боевых бронированных машин – 13 321 (+17),
  • артиллерийских систем – 11 082 (+32),
  • РСЗВ – 1 023 (+0),
  • средства ПВО – 744 (+1),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 757 (+26),
  • крылатые ракеты – 2 057 (+9),
  • корабли /катера – 26 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14 752 (+35),
  • специальная техника – 1 826 (+3).


Потери врага по состоянию на 1 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 зенитно-ракетных комплексах противника, 3 пунктах управления БПЛА и 1 станции РЭБ.

Враг начал применять роботизированные платформы

Украинские защитники сообщили, что оккупанты начали применять наземные роботизированные платформы с автоматическим гранатометом АГС-17. Очевидно, это связано с бешеными потерями российской армии. В частности, такие системы враг использует на Авдеевском направлении.

Впрочем, даже такие технологии не помогают врагу. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады опубликовали кадры уничтожения вражеских роботизированных систем. Как отметили защитники, их удалось уничтожить с помощью FPV-дронов.

В то же время в ВСУ отметили, что использование роботизированных платформ – это пока единичные случаи.

Автор: Анжеліка Байбак