Минус 1730 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 1 декабря
1 декабря 2024, 07:31Читати новину українською
Вооруженные Силы Украины продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1730 захватчиков.
Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 742130 (+1730) человек,
- танков – 9469 (+6);
- боевых бронированных машин – 19369 (+14);
- артиллерийских систем – 20923 (+14);
- РСЗО – 1253 (+0);
- средств ПВО – 1019 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11);
- крылатых ракет – 2852 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 30507 (+76);
- специальной техники – 3619 (+2).
Потери врага на 1 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ