Более 900 оккупантов, 3 самолета и 160 единиц вражеской техники: огромные потери врага на 1 марта

Украинские защитники продолжают наносить потери врагу, уничтожая его личный состав и технику. Так, в течение суток ВСУ ликвидировали еще 920 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла около 414 680 личного состава. Также Силы обороны за 2 года полномасштабной войны уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 414 680 (+920) человек,

танков – 6 610 (+17),

боевых бронированных машин – 12 582 (+30),

артиллерийских систем – 10 106 (+36),

РСЗВ – 1 000 (+0),

средства ПВО – 691 (+1),

самолетов – 345 (+3),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 794 (+26),

крылатые ракеты – 1 912 (+0),

корабли /катера – 25 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13 206 (+54),

специальная техника – 1 611 (+10).



Потери России на 1 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны также нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также ВСУ успешно отработали по 2 пунктам управления, 1 складу боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.

Украинские защитники приземлили сразу 3 Су-34

Командующий Воздушных сил Николай Олещук утром сообщил, что украинские защитники приземлили вражеский Су-34 на Восточном направлении.

Сегодня 29 февраля – дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!

– написал Олещук в сети.

Через несколько часов Олещук поделился еще одной радостной вестью – Воздушные силы сбили еще 2 российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Он уточнил, что приземлили вражеские самолеты на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты!", – прокомментировал сбитие очередных самолетов Олещук.

К слову, течение февраля украинские защитники приземлили 13 самолетов и 1 вертолет: