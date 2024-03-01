Более 900 оккупантов, 3 самолета и 160 единиц вражеской техники: огромные потери врага на 1 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают наносить потери врагу, уничтожая его личный состав и технику. Так, в течение суток ВСУ ликвидировали еще 920 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла около 414 680 личного состава. Также Силы обороны за 2 года полномасштабной войны уничтожили тысячи единиц вражеской техники.
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Актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 414 680 (+920) человек,
- танков – 6 610 (+17),
- боевых бронированных машин – 12 582 (+30),
- артиллерийских систем – 10 106 (+36),
- РСЗВ – 1 000 (+0),
- средства ПВО – 691 (+1),
- самолетов – 345 (+3),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 794 (+26),
- крылатые ракеты – 1 912 (+0),
- корабли /катера – 25 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13 206 (+54),
- специальная техника – 1 611 (+10).
Потери России на 1 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны также нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также ВСУ успешно отработали по 2 пунктам управления, 1 складу боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.
Украинские защитники приземлили сразу 3 Су-34
Командующий Воздушных сил Николай Олещук утром сообщил, что украинские защитники приземлили вражеский Су-34 на Восточном направлении.
Сегодня 29 февраля – дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении! Спасибо за работу!
– написал Олещук в сети.
Через несколько часов Олещук поделился еще одной радостной вестью – Воздушные силы сбили еще 2 российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Он уточнил, что приземлили вражеские самолеты на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты!", – прокомментировал сбитие очередных самолетов Олещук.
К слову, течение февраля украинские защитники приземлили 13 самолетов и 1 вертолет:
- один ударный вертолет Ка-52, который 7 февраля сбили в операционной зоне ОСУВ "Таврия",
- 2 истребителя Су-35;
- 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34;
- один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который сбили 23 февраля над Азовским морем.