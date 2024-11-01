Почти полторы тысячи оккупантов и 6 танков: потери врага 1 ноября
1 ноября 2024, 07:49Читати новину українською
Силы обороны наносят противнику потери на поле боя. За прошедшие сутки защитники ликвидировали 1460 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне более 696 тысяч солдат. Генштаб обновил статистику потерь врага по состоянию на 1 ноября.
Смотрите также Возле 6 населенных пунктов: в DeepState рассказали о продвижении оккупантов
Потери России 1 ноября
- личного состава – около 696410 (+1460) человек,
- танков – 9162 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 18470 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 20039 (+26) ед,
- РСЗО – 1244 (+1) ед,
- средства ПВО – 994 (+0) ед 994 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18088 (+25),
- крылатые ракеты – 2628 (+1),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28038 (+77) ед,
- специальная техника –3579 (+9)