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24 Канал Новости Украины Более 900 оккупантов, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 10 июля
10 июля, 07:41
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Более 900 оккупантов, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 10 июля

Ирина Марцияш
Основні тези
  • За прошедшие сутки потери российской армии составили 920 человек и значительное количество техники.
  • С начала вторжения общие потери противника включают более 1030580 человек, 11011 танков, 22972 бронемашин, и 30140 артиллерийских систем.

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 920 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1030580 (+920) человек,
  • танков – 11011 (+11);
  • боевых бронированных машин – 22972 (+3);
  • артиллерийских систем – 30140 (+38);
  • РСЗО – 1437 (+3);
  • средств ПВО – 1193 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 44781 (+324);
  • крылатых ракет – 3445 (+6);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54656 (+81);
  • специальной техники – 3929 (+0).


Потери врага на 10 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Нашей артиллерией было поражено 2864 цели противника.