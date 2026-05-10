С начала полномасштабной агрессии общие потери России в личном составе достигли 1 341 110 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что известно о потерях России?

Президент Зеленский рассказал, что в апреле Силы обороны Украины ликвидировали или тяжело ранили более 35 тысяч оккупантов.

Все они имеют подтверждение. Хотя, как заметил 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, есть и случаи, когда фото или видео уничтожения врага нет, поэтому реальные цифры могут быть еще больше.

В мае безумные потери России продолжают расти. Несмотря на перемирие, организованное на 9 мая, российская армия продолжала уменьшаться на фронте.

К слову, еще в феврале 2022 года Москва хотела захватить Киев за три дня, но просчиталась и переоценила свои силы. А сейчас оккупировать Киев для России даже сложнее, чем атаковать страны НАТО, заметил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый 24 Канала.

За минувшие сутки россияне потеряли много единиц вооружения, в частности наземных робототехнических комплексов, артсистем и автомобильной техники.

По официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и до 10 мая 2026 года потери армии захватчиков составили:

личного состава – около 1 341 110 (+840) человек;

танков – 11 920 (+0);

боевых бронированных машин – 24 544 (+3);

артиллерийских систем – 41 787 (+75);

РСЗВ – 1 782 (+2);

средств ПВО – 1 373 (+2);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 362 (+11);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 282 697 (+1 489);

крылатых ракет – 4 585 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 95 479 (+227);

специальной техники – 4 176 (+3).

Потери врага на 10 мая 2026 года / Фото Генштаба ВСУ Напомним, что полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что ВСУ способны противостоять российской армии. Перед ними сейчас стоит главная стратегическая задача – истощить силы оккупантов в условиях активной обороны. По мнению Свитана, благодаря этому Украина будет удерживать Донбасс вплоть до распада страны-захватчицы.



Тем временем адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу отметил, что Украина показывает чрезвычайную эффективность в отражении атак и освобождении оккупированных земель. И делает она это на фоне ослабления западной военной помощи.

Что будет с потерями России?

Политтехнолог Тарас Загородний отметил 24 Каналу, что российские власти готовятся продолжать наступательные действия летом. Поэтому к боевым действиям привлекут еще больше военных.

Открыто объявлять новую волну мобилизации в России Путин побоится, чтобы не вызвать возмущение среди населения. К тому же в России сейчас и без того хрупкая внутренняя ситуация.

Несмотря на отсутствие официальной мобилизации, потребность в людях для войны никуда не исчезла. Поэтому на фронте будут продолжать гибнуть россияне, которые попали туда из-за давления, скрытую принудительную мобилизацию под видом доукомплектования.

Есть и финансовые бонусы. Но желающих все равно немного – поток добровольцев или добровольных наемников уменьшается. Поэтому на фронте в Украине ликвидируют тех, у кого есть кредитные задолженности или по алиментам, правонарушители и т.д., рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью 24 Каналу.

